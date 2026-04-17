Miguelito "bebé" queda encerrado en un auto, toma el volante y desata el caos en Detrás del Muro

17 abr. 2026 - 23:07 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, parte del elenco protagonizó un divertido sketch centrado en una fiscalización nocturna.

En la escena, una pareja (Sandra Donoso y Julio Jung Jr.) junto a su hijo (Miguelito) es detenida por las autoridades en medio de un control de rutina.

Miguelito queda encerrado en un auto

Sin embargo, segundos después de que los padres bajan del vehículo, este se bloquea automáticamente, dejando al "niño" encerrado en su interior.

Detrás del Muro / Mega

Desesperados, todos los presentes intentan que el menor logre abrir el seguro desde adentro, pero sin éxito.

Finalmente, el personaje de Miguelito toma el volante y comienza a avanzar con el vehículo, desatando carcajadas entre el público presente.