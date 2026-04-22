No aguantó los golpes: El Gran Faquir huye en su propia presentación de "¿Cuánto cuesta el show?"

22 abr. 2026 - 12:30 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Cote Quintanilla fue la encargada de animar el sketch "¿Cuánto cuesta el show?".

Entre los participantes destacó El Gran Faquir (Beto Espinoza), quien llegó acompañado de su traductor (Patricio Fuentes).

"Faquir dice que está muy contento de participar en este programa. El Faquir al día de hoy interpretará una canción del cantautor mexicano Agustín Lara, llamada 'Granada'", anunció el traductor.

Detrás del Muro / Mega

Faquir se va del estudio

Antes de comenzar la presentación, el traductor sorprendió al propio Faquir al revelar: "Mientras Faquir canta, recibirá golpes de garrote soportando el dolor gracias a su poder mental".

Finalmente, distintos integrantes de Detrás del Muro irrumpieron en el escenario para golpear al participante, quien terminó escapando del estudio.