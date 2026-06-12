"¡Se está ahogando!": Lindorfo utiliza a Miguelito como mascota para explicar la tenencia responsable

12 jun. 2026 - 22:51 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Sebastián "Lindorfo" Jiménez se sumó al sketch de Reunión de Apoderados, protagonizando una serie de divertidas situaciones junto al resto de los personajes.

Durante el encuentro, el médico veterinario solicitó la ayuda de Miguelito para ejemplificar ante los demás apoderados algunos aspectos relacionados con la tenencia y el cuidado responsable de las mascotas.

Sin embargo, en medio de su explicación, Lindorfo tomó al estudiante del cuello para realizar una demostración, provocando la inmediata reacción de Paola, quien gritó: "¡Se está ahogando el niño! ¡Se está ahogando!", desatando las risas de los presentes.

Detrás del Muro / Mega

El pie de Miguelito

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando Jiménez explicó en qué zonas suelen encontrarse las garrapatas en los animales, utilizando como ejemplo uno de los pies de Miguelito.

Para sorpresa de todos, el mal olor del pie del estudiante generó una ola de incomodidad entre los apoderados, situación que llevó a Paola a intentar limpiarlo en plena reunión, provocando nuevas carcajadas en el estudio.