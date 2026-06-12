Chofi expulsa a Julia de La Nueva Moneda y le exige a Tapia revelar su romance en Detrás del Muro

12 jun. 2026 - 23:35 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, Chofi (Paola Troncoso) protagonizó un nuevo y divertido enfrentamiento con Julia (Belén Mora), la madre de Tapia (Patricio Fuentes), luego de llegar con una inesperada noticia relacionada con La Nueva Moneda.

Todo comenzó cuando la asesora aseguró que traía un mensaje directo del presidente (Juan Pablo Bastidas), informándole a Julia que ya no seguiría trabajando en la casa de Gobierno. Sin embargo, la mujer se negó rotundamente a creerle y la acusó de inventar la historia para perjudicarla.

La discusión fue escalando rápidamente y estuvo marcada por constantes recriminaciones entre ambas, hasta que el propio mandatario apareció para confirmar que la información era cierta, dejando completamente desconcertada a la madre del policía.

Detrás del Muro / Mega

Chofi presionó a Tapia para contar la verdad

Más adelante, Chofi aprovechó el momento para exigirle a Tapia que "se pusiera los pantalones" y sincerara de una vez por todas la naturaleza de su relación.

Sin embargo, en medio de la conversación, Julia comenzó a manifestar una serie de malestares físicos que preocuparon a su hijo. Pese a ello, Chofi se mostró incrédula y aseguró que todo formaba parte de una actuación para evitar enfrentar el tema.

Finalmente, la asesora optó por la ironía y le propuso a Tapia dejar la conversación hasta ahí, sentarse a ver televisión y no revelar nada. La estrategia tuvo un efecto inmediato e inesperado, ya que Julia se levantó de golpe y olvidó por completo los malestares que decía tener, provocando las carcajadas del público presente.