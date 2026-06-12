"No hay plata": Chofi le pide al presidente volver a La Nueva Moneda en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, el expresidente Boric (Toto Acuña) regresó a La Nueva Moneda para reunirse con el actual mandatario (Juan Pablo Bastidas).
Sin embargo, no llegó solo. Junto a él también apareció Chofi (Paola Troncoso), quien vio en la visita la oportunidad perfecta para intentar recuperar el trabajo que alguna vez desempeñó en la casa de Gobierno.
Chofi busca volver a La Nueva Moneda
Tras protagonizar un emotivo reencuentro con Tapia (Patricio Fuentes), la asesora decidió acercarse al presidente para sincerar sus intenciones y pedirle una nueva oportunidad laboral.
"Oiga, sabe lo que pasa, yo voy a sincerarme con usted. Yo quiero volver a trabajar aquí", expresó ilusionada.
No obstante, cuando parecía que su regreso estaba cada vez más cerca, apareció el ministro Quiroz (Gustavo Becerra) para derrumbar todas sus expectativas. "Lo siento, pero no hay plata. Insisto, no hay plata", manifestó, provocando las carcajadas de los presentes.Ve el capítulo en
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