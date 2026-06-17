Su risa contagiará a todos: Conoce al estelar invitado de este viernes en Detrás del Muro

17 jun. 2026 - 15:15 hrs.

Este viernes vuelve Detrás del Muro con un nuevo capítulo que promete llenar la noche de risas con sus nuevos sketches.

Paty Cofré, Paola Troncoso, Miguelito, Beto Espinoza, Pato Fuentes, Sandra Donoso, Julio Jung Duvauchelle, Scarlett Ahumada, Gustavo Becerra, Belén Mora, Rossy Rossy, Fernando Godoy y Toto Acuña dejarán todo en el escenario, pero no estarán solos.

Como cada semana, un invitado famoso acompañará a Kike Morandé para participar en las locuras de "La Nueva Moneda", la "Reunión de Apoderados" y "Chofi y cabo Tapia".

Mega

¿Quién será el nuevo invitado en Detrás del Muro?

En esta ocasión, será José Miguel Viñuela el que demostrará todo su sentido del humor, del que ya ha patentado en su larga trayectoria en televisión.

Recuerda que el próximo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 19 de junio en horario prime, a partir de las 22:10 horas.

Podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.

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