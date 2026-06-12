"¡Agarra la palanca!": La particular clase de manejo de la Tía Paty en Detrás del Muro
En los mejores momentos de Detrás del Muro, la tía Paty (Paty Cofré) protagonizó una desopilante clase de manejo junto a un particular instructor (Beto Espinoza).
En un comienzo, el profesor intentó enseñarle con calma y paciencia, entregándole las instrucciones básicas para conducir. Sin embargo, a medida que avanzaba la lección, fue perdiendo la compostura y comenzó a elevar cada vez más el tono de voz.
"¡Agarra la palanca!"
La tensión del instructor terminó contagiando a la tía Paty, quien también comenzó a desesperarse y le pidió que se tranquilizara para poder continuar con la práctica.
Lejos de calmarse, el hombre reaccionó de forma aún más exaltada y le gritó: "¡Aquí uno tiene que estar tranquilo! ¡Estar tranquilo! ¡Agarra la palanca! ¡Agarra la palanca!".
Ante el insólito escenario, la tía Paty no se quedó atrás y respondió completamente alterada: "¡Te agarro la palanca! ¡Primera para arriba! ¡Segunda para abajo!", desatando las carcajadas del público presente en el estudio.Ve el capítulo en
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