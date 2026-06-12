"¡Agarra la palanca!": La particular clase de manejo de la Tía Paty en Detrás del Muro

12 jun. 2026 - 23:47 hrs.

En los mejores momentos de Detrás del Muro, la tía Paty (Paty Cofré) protagonizó una desopilante clase de manejo junto a un particular instructor (Beto Espinoza).

En un comienzo, el profesor intentó enseñarle con calma y paciencia, entregándole las instrucciones básicas para conducir. Sin embargo, a medida que avanzaba la lección, fue perdiendo la compostura y comenzó a elevar cada vez más el tono de voz.

"¡Agarra la palanca!"

La tensión del instructor terminó contagiando a la tía Paty, quien también comenzó a desesperarse y le pidió que se tranquilizara para poder continuar con la práctica.

Detrás del Muro / Mega

Lejos de calmarse, el hombre reaccionó de forma aún más exaltada y le gritó: "¡Aquí uno tiene que estar tranquilo! ¡Estar tranquilo! ¡Agarra la palanca! ¡Agarra la palanca!".

Ante el insólito escenario, la tía Paty no se quedó atrás y respondió completamente alterada: "¡Te agarro la palanca! ¡Primera para arriba! ¡Segunda para abajo!", desatando las carcajadas del público presente en el estudio.