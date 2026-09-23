Marcelo Ríos y su pareja reaparecen en público tras rumores de quiebre amoroso: Saludaron a todos

23 sept. 2026 - 10:30 hrs.

El extenista nacional Marcelo Ríos es, sin duda, uno de los deportistas más importantes de nuestro país. Sin embargo, su vida fuera de la cancha rayada ha generado más de una polémica, siendo muy atractiva para el espectáculo chileno.

Por lo mismo, la presencia de la exraqueta número 1 del mundo en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional llamó la atención de los portales, ya que era su primera aparición pública en mucho tiempo y con su nueva pareja.

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Recordemos que Ríos estuvo durante muchos años con Paula Pavic, relación que no terminó de la mejor forma y donde ambos aparecieron con declaraciones cruzadas en redes sociales.

Marcelo Ríos reaparece con su nueva pareja

Y es que desde hace un tiempo Marcelo Ríos mantiene una relación con Tamara Cornejo, hija de Patricio Cornejo, destacado extenista nacional que formó parte del histórico equipo chileno que llegó a las finales de la Copa Davis en 1976.

Precisamente, se realizó un homenaje a los integrantes de dicho equipo en el Court Central, al mismo tiempo que se percataron de que estaba Ríos en las graderías, generando un aplauso espontáneo para él.

Allí se pudo ver que Ríos y Cornejo siguen juntos, pese a que se especuló mucho sobre un posible quiebre, ya que se habían dejado de seguir en Instagram y borrado las fotos que tenían juntos.

Sin embargo, esto no ocurrió y el extenista apareció acompañado de Tamara, quien grabó todo lo que estaba ocurriendo en la cancha.

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