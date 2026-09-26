"Me dio pena": Cata Pulido rompe en llanto tras enviar palabras de apoyo a Fran Maira

26 sept. 2026 - 18:45 hrs.

Catalina Pulido se emocionó frente a todos tras dar unas palabras en apoyo a Fran Maira, quien se ha visto afectada por una serie de comentarios negativos.

Y es que esta semana, Maira estrenó su documental "Oveja Negra", donde repasa momentos de su vida, incluido el accidente en febrero de este año en el que atropelló a un hombre en moto, quien quedó con secuelas para toda la vida.

Es por esto que los usuarios de internet se encargan de recordar a Maira lo que pasó en febrero y por el que todavía sigue en juicio.

Cata Pulido defiende a Fran Maira

"El amor no daña y a mí me dañó demasiado. Mi última relación me hizo pi... Me volvió loca, me destruyó, pero como que me marcó muchísimo", expresó Cata en el programa Sígueme, según consignó La Cuarta.

En esa línea, declaró "siento que murió la Fran de antes. Yo antes me veía brillando, entonces qué heavy cómo alguien te puede destruir".

"Le quiero decirle algo muy chiquitito a la Fran; yo sé que ella es muy joven... algún día vas a entender que la vida es muy loca, y por qué a uno le pasan estas cosas", comentó, y agregó que "me dio mucha pena. Me dio pena ver cómo la tratan; la gente es muy maricona".

Finalmente, cerró diciendo "me dieron ganas de apapachar, la veo reflejada en mi hijo, no sé, me dio pena".

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