"Eres el regalo más lindo": Así fue la romántica celebración de cumpleaños de Mafe Bertero junto a su pololo

30 ag. 2026 - 21:00 hrs.

Mafe Bertero vivió una romántica celebración de cumpleaños con su pareja, el preparador físico Nicolás Escobillana.

La influencer y periodista cumplió 23 años este 30 de agosto y quiso festejar en una especial comida con su pareja en un conocido restaurante.

El momento fue publicado en las redes sociales de ambos, con un tierno mensaje de Escobillana para la joven. "Feliz cumpleaños, princesa. Te amo con todo mi corazón. Eres lo mejor que me ha pasado y el regalo más lindo que me ha dado la vida. Espero poder seguir celebrando muchos cumpleaños más juntos", escribió él en sus historias.

En el video subido a Instagram, aparece Bertero frente a un postre, adornado con una única vela encendida.

Ella reposteó el mensaje, dando en respuesta un amoroso mensaje para su pololo, con quien este 2026 cumplió 7 años de relación.

"Te amo tanto, mi corazón de melón. Gracias por hacer de mi cumpleaños un día más que especial y por darlo todo siempre. Gracias por cada detalle, no me lo esperaba. (...) Quiero pasar todos mis cumpleaños a tu lado", cerró.

Instagram de @mafebertero

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