"Te pido que aparezcas en mis sueños": María José Prieto publica emotivo mensaje para su hermana fallecida

30 ag. 2026 - 17:30 hrs.

María José Prieto compartió un emotivo mensaje que escribió para su hermana, Paz Ramírez, quien falleció a causa de un lamentable atropello en la comuna de Providencia.

Con una serie de fotografías en las que se retrató el lado más íntimo y familiar de la cineasta, Prieto habló del carácter de Paz.

"Desde chiquitita divertida, intensa y apasionada. Bailando juntas al ritmo de José Antonio Labra: 'Negra, mueve tu cintura'. Fuiste forjando tu carácter defendiéndote de las bromas de los primos. En el colegio apareció ese inquietud artística, crear era lo tuyo, inventar, liderar proyectos culturales... Fuiste audaz, aventurera y temeraria, tanto así que terminaste conociendo cuanto hospital y posta de nuestro país", comenzó.

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"Pero tu historia te dolía y decidiste partir: primero becada a Valparaíso, luego a Buenos Aires a estudiar cine y en Canadá lograste sacar hasta la ciudadanía solita, a pulso, sin pitutos. Todo lo que te proponías lo lograbas", continuó.

"Fuiste una hermana incondicional. Estuviste a mi lado en las situaciones más difíciles y no solo acompañando, también ayudando, analizando y aconsejando con tu envidiable inteligencia. También fuiste la tía que todas hubiéramos querido tener, y te convertiste en una hija generosa y deliciosa", agregó.

Y luego, la actriz recordó la familia que formó su hermana con Santiago Barros, con quien se había comprometido en junio de este año, así como su mascota Marta, a quien Paz Ramírez salvó de ser embestida en aquel cruce peatonal.

"Como en las buenas películas el amor, no puede faltar apareció Santi un hombre cariñoso y leal que te amó como nadie y junto a Beltrán y soa Marta, se selló ese núcleo entrañable. Cuántas filmaciones, asados y momentos nos quedaron pendientes", dijo.

"Pero como estabas hecha para grandes cosas, me consuelo pensando que la muerte es la puerta que tiene el alma cuando el cuerpo le queda chico, porque no puede existir la noche si no muere el día. La muerte es vida, no es el final".

Y para finalizar, le hizo una petición a su hermana: "te pido por favor que te aparezcas pronto en mis sueños. Pachuca de mi corazón".

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