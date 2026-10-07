Reunión de Superados - Capítulo 204: La frenética noche de Loncoche
En este capítulo de Reunión de Superados, Hingilberto (Luis Dubó) revela todo lo que ocurrió en aquella noche de Loncoche.
Precisamente, Hingilberto comienza a narrar que la jornada inició cuando Tito (Claudio Castellón) y Jaime (Francisco Reyes) recordaban a sus mujeres, pero él consideraba que era una conversación muy fome, así que los sacó a bailar.
Fue aquí donde explicó que se robaron un caballo, siguieron bebiendo y bailando con mujeres hasta que llegaron a una cancha de fútbol donde Tito sintió una vez más el pasto que tan feliz lo hizo.
La noche de Loncoche
Enseguida, Pili (Paloma Moreno) y Tere (Elisa Zulueta) piden explicaciones por el beso que tenía Jaime en su cuello cuando llegó a la casa, a lo que Hingilberto argumentó que fue él quien le dio ese chupón y todo el resto fue parte de una broma: un montaje para hacerle creer que había pasado la noche con Jenny.
Asimismo, contó que en una parte de la noche se agarraron a combos, instancia en la que Jaime recibió un sillazo en la cadera, lo que propició su dolor en el trasero.Ve el capítulo en
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