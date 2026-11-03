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¿Fue infiel? La pregunta de Matilde a Juan de Dios sobre el fin de su matrimonio terminó en discusión en RDS

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 216 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) se quedó pensando en las acusaciones que Valentina (Mariana Derderian) hizo sobre Juan de Dios (Jorge Arecheta) y sus múltiples infidelidades mientras estaban casados. 

Antes de quedarse con la duda, le preguntó directamente a su pololo si engañó a su ex. 

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"Siento que me estás haciendo esta pregunta al lugar que no me gusta. Como que fuese un interrogatorio esto, como que ya soy culpable de responder cualquier cosa", dijo él, antes de asegurar que nunca le puso el gorro a Valentina. 

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¿El fin?

Matilde pareció no creerle y al ser cuestionada, se defendió: "A ver, no te estoy acusando ni estoy desconfiando tampoco, ¿ya? Lo que pasa es que ya no sé en qué confiar, Juan de Dios, eso me pasa".

Entonces el abogado se dio cuenta que Matilde no se fía de él. 

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