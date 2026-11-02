"Estoy decepcionada de usted": Tere se peleó con Jaime por hacer un test a escondidas de Tomás en RDS

02 nov. 2026 - 22:00 hrs.

En el capítulo 215 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) explotó contra Jaime (Francisco Reyes) por hacerle un test de drogas a Tomás (Gabriel Urzúa) a escondidas.

"¡Hasta yo me he fumado un pito. Es algo que uso para ser más simpática, es recreacional, divertido. He estado volada delante suyo y ni siquiera se ha dado cuenta", dijo, revelando que para el funeral de la mamá de Jaime lo hizo.

El empresario casi se queda sin palabras de la impresión. Nunca imaginó que su hija hiciera ese tipo de cosas, más aún si es directora del Thomas Campbell School.

Reunión de Superados / Mega

La pelea escaló y Jaime declaró estar muy decepcionado de Tere. Ella le contestó con igual furia: "Yo también estoy decepcionada de usted, no puedo creer lo que hizo. Esto es demasiado grave... La mujer íntegra que crio desapareció en el momento en que usted empezó a meterse en mi vida de esta forma".

Y acto seguido, lo echó de su casa.