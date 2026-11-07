¡A toda velocidad! Así arrancó la primera y más alocada carrera de corpóreos de la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 10:05 hrs.

A las 10 de la mañana se dio el vamos a la Corrida del Banco de Chile por la Teletón 2026. Sin embargo, minutos antes, se realizó la primera corrida de corpóreos de la historia de la Teletón.

María Luisa Godoy, desde el Parque O'Higgins, fue la encargada de dar el vamos a esta carrera donde participó Teletín, Entelin, Duco de Duoc UC, entre otros.

Después de una tensa partida, fue Entelin quien se quedó con esta carrera que quedará marcada como la primera carrera de corpóreos de Teletón.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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