29 nov. 2026 - 18:00 hrs.

Coté López hizo gala de su acostumbrado sentido del humor para bromear sobre un look que usó para salir a cenar y que se robó las miradas en redes sociales.

"El Grinch", escribió la empresaria en un reel que publicó en su cuenta de Instagram, acompañado de emojis de risa y corazones verdes. En el registro nocturno, modeló su propuesta inspirada en el famoso personaje de la Navidad.

Coté López se viste como el Grinch

Para este guiño festivo, Coté López apostó por una minifalda verde con plumas en el ruedo, combinada con un top negro y un elegante blazer negro tipo capa.

Su look lo complementó con zapatos de tacón en punta color negro. Su cabello rubio suelto en marcadas ondas y un maquillaje suave fueron los toques finales de una propuesta que enamoró a sus seguidores.

Entre las reacciones que recibió la publicación destacaron mensajes llenos de elogios y complicidad como "Te pasas, María José", "Tan hermosa la Coté, una Barbie, lejos más hermosa" y "¡Qué mujer más linda!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ?Maria Jose Lopez Merino? (@cotelopezm)

Todo sobre María José López