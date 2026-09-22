La Baronesa - Capítulo 26: Una terrible escena de celos

22 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) se tomó muy mal la actitud de Samuel (Francisco Ossa) por irse al dormitorio para tener un tiempo a solas. Para ella, eso solo fue indicio de que algo está cambiando en su marido.

Tras beber unas cuantas copas de más, Andrea fue al "Doña Aurora" y escuchó el brindis de Clara (Lorena Bosch), alabando la valentía de Samuel por protegerla en la encerrona.

Furiosa, la madre de Javier (Simón Pesutic) protagonizó una escena de celos contra Clara, sin importar que los Márquez y su propio hijo estuvieran presentes.

La Baronesa / Mega

Samuel toma una medida drástica

Con su arma inscrita en el bolsillo, Samuel fue al departamento de León (César Caillet) porque sabe que él es el único que pudo enviar a esos delincuentes a perseguirlo en el auto.

El ginecólogo no reconoció su participación y obligó a Toledo a amenazarlo con algo drástico: es capaz de autodenunciarse en la policía sobre lo que hizo hace 30 años si con eso asegura la seguridad de su familia.