"Si haces eso...": Samuel hará brutal confesión a su hijo en el capítulo 27 de La Baronesa

22 sept. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 27 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) llegará a un punto de exasperación que no creía posible, a pesar de estar hace 30 años con Andrea (Catalina Guerra).

La escena de celos que protagonizó en el restaurante de los Márquez lo llevará a su límite y se sincerará con Javier (Simón Pesutic): "Llevamos años tratando de ayudar a tu mamá, ¡años! Lo hemos intentado de todas las formas posibles y yo ya me agoté".

Una dura confesión

Su hijo intentará bajarle el perfil a la situación, incluso llamándolo exagerado, pero Samuel reconocerá algo que nunca antes había pasado por su cabeza.

La Baronesa / Mega

"Hoy por primera vez pensé, en serio, separarme de tu mamá", dirá.

Preocupado, Javier intentará hacerlo recapacitar porque intuirá las consecuencias de una decisión de ese calibre para Andrea. "¿Tú te das cuenta que si haces eso, la matas?", le contestará.