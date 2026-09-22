"Yo no te conozco": Andrea le prohibirá a Clara cualquier contacto con Samuel en el capítulo 27 de La Baronesa

22 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 27 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se llevará a Andrea (Catalina Guerra) a la oficina porque la discusión debe ser en privado.

Allí, la madre de Javier (Simón Pesutic) dejará entrever hasta dónde los celos la tienen trastornada, reclamándola por encontrarse con Samuel (Francisco Ossa) esa misma tarde.

"Estuviste todo el día conmigo, Clara, y fuiste incapaz de decirme nada. No me dijiste que te ibas a encontrar con él, ¿qué te costaba? No puede volver a ocurrir nunca más. Si tú necesitas saber algo, enterarte de algo que tenga que ver con el matrimonio, lo hablas conmigo, no con él", exigirá.

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Una fuerte sospecha de Andrea

Sin embargo, Clara querrá despejar cualquier duda que su consuegra pueda tener. "Es evidente que Samuel te adora", insistirá la esposa de Antonio (Carlos Díaz).

"Los sentimientos de mi marido los conozco muy bien, pero los tuyos no. Yo no te conozco, Clara", refutará Andrea, fuera de sí.