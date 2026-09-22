"Puedes provocar un quiebre familiar": Francesca hizo advertencia a Paula por sus insinuaciones en La Baronesa
En el capítulo 26 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) quiso terminar con los rumores y habló con Paula (Francisca Armstrong) frente a frente.
"A mí el Dani ya me contó la tontera esta de las llaves que encontraste en mi pieza y, en serio, hay que tener demasiada imaginación para estar inventando una cosa como esa", dijo la terapeuta.
Y tras dar una explicación de cómo el llavero del chef llegó hasta su cama, insistió en que no se esperaba ese tipo de comentarios de parte de la hija de Clara (Lorena Bosch). "Hay que tener una mente muy sucia para estar pensando en una cosa como esa y yo sé que tú no eres así, Paula", afirmó.Ir a la siguiente nota
Por supuesto, Paula se disculpó y siguió insinuando que su hermano menor podría estar enamorado de Francesca.
Seria, la madre de Nicolás (Andrew Bargsted) le advirtió: "Puedes provocar un quiebre familiar. En serio, no es un juego. Por favor, por el cariño que te tengo, Paula, que tú sabes que es infinito, déjate de hacer este tipo de bromas, es grave".Ve el capítulo en
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