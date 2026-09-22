"Voy a la policía y me autodenuncio": Samuel puso un ultimátum a León tras ser atacado en La Baronesa

22 sept. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 26 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) no iba a aceptar que intentaran atacarlo esa misma tarde sin enfrentar a León (César Caillet).

En el departamento del médico, lo acusó directamente por el atentado. "Sé muy bien de lo que ustedes son capaces de hacer, León, que no se te olvide. Hoy en ese auto podría haber estado mi hija y mi mujer, ¿te das cuenta?", lanzó.

Los dos caminos de Samuel

El doctor Insulza no reconoció su participación, por lo que Samuel sacó el arma que escondía en el bolsillo y la puso frente al dueño de casa.

La Baronesa / Mega

"Sé que me quieren ver muerto y yo no voy a dejar que algo que pasó hace 30 años ponga en riesgo mi familia", dijo Toledo.

"Solo veo dos salidas posibles: o me obligan a andar armado para defenderme o voy a la policía y me autodenuncio y les cuento que hace 30 años, para salvar la vida de mi hijo, me vi obligado a prostituirme y reemplazar a Antonio en su noche de bodas, mientras su mujer estaba drogada por ti", cerró.