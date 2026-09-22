Francesca hablará directamente con Paula para apaciguar sus sospechas en el capítulo 26 de La Baronesa

22 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 26 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) no perderá oportunidad de molestar a Daniel (Francisco Reyes Cristi) por su presunta relación con Francesca (Katyna Huberman), pero será la propia terapeuta quien le ponga fin a las especulaciones.

"Si quieres, yo te digo la verdad", mencionará ante una sorprendida Paula.

La explicación de Francesca

A solas, la madre de Nicolás (Andrew Bargsted) señalará: "Mira, al Dani se le quedaron las llaves en el living, yo las tomé, me las llevé a la pieza, las quería meter en mi cartera y se me quedaron ahí, enredadas en ese desorden que tú misma viste. No tiene nada de raro".

La Baronesa / Mega

Pero para Paula, algo más debe haber.

"La reacción de mi hermano fue lo que yo encontré un poco raro, se puso muy nervioso. Mira, entre nosotras, yo creo que es evidente que a él le pasan cosas contigo", le confesará a Francesca.