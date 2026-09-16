La Baronesa - Capítulo 23: El lado oscuro de Daniel

16 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) vivió un día complejo tras enfrentarse a Samuel (Francisco Ossa) y Aurora (Loreto Valenzuela).

De hecho, la matriarca intentó presionarlo para que dejara a Antonio (Carlos Díaz), pero si han resistido 30 años con una relación clandestina, el médico no iba a cambiar de opinión solo porque Aurora así lo quiere.

El principal problema es Samuel Toledo y sus arranques. Para eso, León ya tiene un plan en mente que lo saque del camino.

La Baronesa / Mega

Los celos de Daniel Márquez

Ver a Francesca (Katyna Huberman) borracha y muy cercana a León provocó unos inesperados celos en Daniel (Francisco Reyes Cristi). De hecho, esperó a que la terapeuta se quedara sola en su casa para pedirle explicaciones por la fiesta.

Nicolás (Andrew Bargsted) casi los descubre y Francesca se dio cuenta que la situación no puede continuar. Daniel es mucho más inmaduro de lo que pensaba.