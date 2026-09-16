La Baronesa - Capítulo 23: El lado oscuro de Daniel
En este capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) vivió un día complejo tras enfrentarse a Samuel (Francisco Ossa) y Aurora (Loreto Valenzuela).
De hecho, la matriarca intentó presionarlo para que dejara a Antonio (Carlos Díaz), pero si han resistido 30 años con una relación clandestina, el médico no iba a cambiar de opinión solo porque Aurora así lo quiere.
El principal problema es Samuel Toledo y sus arranques. Para eso, León ya tiene un plan en mente que lo saque del camino.Ir a la siguiente nota
Los celos de Daniel Márquez
Ver a Francesca (Katyna Huberman) borracha y muy cercana a León provocó unos inesperados celos en Daniel (Francisco Reyes Cristi). De hecho, esperó a que la terapeuta se quedara sola en su casa para pedirle explicaciones por la fiesta.
Nicolás (Andrew Bargsted) casi los descubre y Francesca se dio cuenta que la situación no puede continuar. Daniel es mucho más inmaduro de lo que pensaba.Ve el capítulo en
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