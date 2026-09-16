"Lo mejor es que lo dejemos hasta acá": Francesca se cansó de Daniel tras escena de celos en La Baronesa
En el capítulo 23 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) fue a la casa de Francesca (Katyna Huberman) para pedirle explicaciones por la noche anterior.
"No me gustó nada lo que vi anoche Francesca; de León coqueteándote y agarrándote entera. Avísame altiro para yo salirme. Perdón, ¿pero tienen algo ustedes dos?", dijo el chef.
Nicolás (Andrew Bargsted) casi descubre lo que pasaba, pero lograron despistarlo. Sin embargo, la conversación tenía que reanudarse y esta vez fue Francesca quien citó a Daniel.Ir a la siguiente nota
Francesca no quiere nada más
"Estoy preocupada por lo que pasó contigo. Mira, es que no es necesario que me expliques todo, sí, yo ya entendí por qué pasó. (Eres) un cabro chico. Yo he estado pensando en todo lo que está pasando entre nosotros y lo mejor para ti, para mí y para todos, es que lo dejemos hasta acá", señaló ella.
Pero Daniel le advirtió que ya es demasiado tarde. Si se separan, solo ellos dos saldrían perjudicados.Ve el capítulo en
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