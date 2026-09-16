"Tiene que ser en privado": Clara buscará a Samuel en su oficina para hablar en el capítulo 24 de La Baronesa

16 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 24 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) hará una inesperada aparición en la oficina de Samuel (Francisco Ossa) y él, con cierto nerviosismo, la recibirá.

"Perdón, súper invasiva, llegué y entré a tu oficina", dirá la esposa de Antonio (Carlos Díaz) a modo de disculpa, mientras sostiene las manos de su consuegro entre las suyas.

Samuel tendrá que actuar con normalidad frente a Clara y muy solícito, la atenderá: "Cuéntame en qué te puedo ayudar".

La madre de Emilia (Octavia Bernasconi) tuvo una extraña sensación al ver al suegro de su hija, como si lo conociera desde hace mucho tiempo y esa duda se ha quedado con ella durante días. Además, ahora se involucró en los preparativos del matrimonio.

La Baronesa / Mega

Con todo esto en mente, Clara se sentirá con la confianza de hablar. "Hay una cosa que necesito hablar contigo y tiene que ser en privado", dirá.

¿Qué tan delicada será su conversación para que Andrea (Catalina Guerra) no esté presente?