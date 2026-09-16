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"Tiene que ser en privado": Clara buscará a Samuel en su oficina para hablar en el capítulo 24 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 24 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) hará una inesperada aparición en la oficina de Samuel (Francisco Ossa) y él, con cierto nerviosismo, la recibirá. 

"Perdón, súper invasiva, llegué y entré a tu oficina", dirá la esposa de Antonio (Carlos Díaz) a modo de disculpa, mientras sostiene las manos de su consuegro entre las suyas. 

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Samuel tendrá que actuar con normalidad frente a Clara y muy solícito, la atenderá: "Cuéntame en qué te puedo ayudar".

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La madre de Emilia (Octavia Bernasconi) tuvo una extraña sensación al ver al suegro de su hija, como si lo conociera desde hace mucho tiempo y esa duda se ha quedado con ella durante días. Además, ahora se involucró en los preparativos del matrimonio.

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Con todo esto en mente, Clara se sentirá con la confianza de hablar. "Hay una cosa que necesito hablar contigo y tiene que ser en privado", dirá. 

¿Qué tan delicada será su conversación para que Andrea (Catalina Guerra) no esté presente?

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