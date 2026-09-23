"No le tengo miedo": Antonio querrá enfrentar directamente a Samuel en el capítulo 27 de La Baronesa
En el avance del capítulo 27 de La Baronesa, León (César Caillet) alertará a Antonio (Carlos Díaz): Samuel (Francisco Ossa) sospecha de ellos tras el atentado.
León asegurará que no le dijo nada a Toledo, pero "este tipo tampoco es imbécil. Sabe que somos las únicas dos personas del planeta que queremos verlo muerto".
Sin embargo, el abogado de inmediato se quitará responsabilidad sobre esto último: "Esa idea fue tuya, no mía. Yo te advertí que había que pensarlo mucho mejor".Ir a la siguiente nota
Un posible enfrentamiento
Samuel entrará en el "Doña Aurora" para buscar a su esposa y al verlo, Antonio estará tentado de confrontarlo. Que llevara una pistola a su encuentro con León fue cruzar la línea.
"Ese imbécil está entrando al restorán. Yo no le tengo miedo", aseverará.Ve el capítulo en