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"No le tengo miedo": Antonio querrá enfrentar directamente a Samuel en el capítulo 27 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 27 de La Baronesa, León (César Caillet) alertará a Antonio (Carlos Díaz): Samuel (Francisco Ossa) sospecha de ellos tras el atentado.

León asegurará que no le dijo nada a Toledo, pero "este tipo tampoco es imbécil. Sabe que somos las únicas dos personas del planeta que queremos verlo muerto".

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Sin embargo, el abogado de inmediato se quitará responsabilidad sobre esto último: "Esa idea fue tuya, no mía. Yo te advertí que había que pensarlo mucho mejor".

La Baronesa / Mega
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Un posible enfrentamiento

Samuel entrará en el "Doña Aurora" para buscar a su esposa y al verlo, Antonio estará tentado de confrontarlo. Que llevara una pistola a su encuentro con León fue cruzar la línea. 

"Ese imbécil está entrando al restorán. Yo no le tengo miedo", aseverará. 

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