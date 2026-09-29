La Baronesa - Capítulo 31: Antes sin casa que con los Toledo

29 sept. 2026 - 18:10 hrs.

En este capítulo de La Baronesa, el comportamiento de Andrea (Catalina Guerra) se hizo intolerable y Aurora (Loreto Valenzuela) se sintió aliviada cuando la comida familiar terminó.

Se enteró por Normita (Enoe Coulon) que la madre de Javier (Simón Pesutic) llevó una petaca a escondidas y esto terminó por colmarle la paciencia.

Aurora no aprueba a ninguno de los Toledo y le dijo directamente al novio de su nieta que está dispuesta a entregar la casa familiar, antes que emparentarse con ellos y sus problemas.

La Baronesa / Mega

Andrea da un mal paso tras otro

Andrea regresó sola a casa porque nadie la quería cerca. Ella resintió esto, porque creyó que dejó de importarle a su familia sin darse cuenta que su consumo problemático de alcohol es la raíz de todo.

Esta falta de juicio la llevó a pensar que sería buena idea preparar un momento romántico para Samuel (Francisco Ossa). Sin embargo, su marido se sintió frustrado porque Andrea no parece entender que las cosas no se pueden solucionar tan fácil.