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¡Dispuesta a todo! Andrea se colará en el departamento de León y lo besará en el capítulo 32 de La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 32 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) conseguirá la dirección de León (César Caillet) y lo visitará durante la noche con una botella de espumante en mano tras ser rechazada por Samuel (Francisco Ossa).

Antonio (Carlos Díaz) y él estaban viviendo una apasionada reconciliación pocos momentos antes. El abogado estará en el baño vistiéndose y el médico, tapado apenas con una toalla, abrirá la puerta, sorprendido de verla.

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"¡Ay, León! Pero qué sugerente. Qué cosa más linda tu departamento, te pasaste", dirá Andrea sin esperar a que la inviten a entrar.  

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Un intento de conquista

Será entonces que se percatará de la tabla y las copas sobre la mesa: "Le vas a tener que decir a la mujer que estás esperando que no va a poder venir porque su lugar lo voy a usar yo. Te fuiste de la casa de los Márquez sin esperarme y eso no se hace, León. A mí no me gustan las cosas pendientes". 

Y arrebatándole la toalla al doctor Insulza, se lanzará a darle un beso mientras él se resiste. 

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