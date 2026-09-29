"Entre Samuel y tú sí pasan cosas": Francesca querrá que Clara se sincere en el capítulo 31 de La Baronesa

29 sept. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 31 de La Baronesa, Clara (Lorena Bosch) se desahogará con Francesca (Katyna Huberman) tras un nuevo episodio desagradable con Andrea (Catalina Guerra).

"Me tiene mal. La Emi se va a casar con su hijo y su matrimonio es para toda la vida... ¿Me la voy a tener que bancar hasta que me muera con sus ataques de celos?", preguntará consternada. Solo la ha visto un par de veces, pero el escándalo en el restaurante y la comida familiar serán suficientes.

La reflexión de Francesca

Francesca, fiel a su estilo, le dirá una verdad a su amiga. "Mira, yo voy a ser nuevamente honesta contigo, te pido perdón. Yo a esta Andrea la encuentro atroz de agotadora, ¡atroz! Pero en algo sí estoy de acuerdo con ella: que entre Samuel y tú sí pasan cosas", mencionará.

La Baronesa / Mega

Y luego, le pedirá a Clara sincerarse con ella misma: "Basta de negar lo evidente".

Después de la experiencia límite que vivieron, las miradas que cruzan y los sueños sobre Samuel (Francisco Ossa) que la perturban en las noches, ¿Clara finalmente admitirá que comienza a sentir algo por su consuegro?