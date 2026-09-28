Andrea querrá encender la chispa de la pasión con sensual sorpresa en el capítulo 31 de La Baronesa

28 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 31 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) seguirá con su errático comportamiento, tras una incómoda comida familiar con los Márquez.

La madre de Catalina (María Jesús Godoy) llegó ebria a la reunión, causándole más de un dolor de cabeza a Samuel (Francisco Ossa) y sus hijos. Luego de seguir bebiendo, decidirá sorprender a su marido con una sensual puesta en escena que arregle los problemas entre los dos.

Una situación inesperada

Samuel entrará a su dormitorio y verá una botella y dos copas de espumante cuidadosamente dispuestas. Andrea, apoyada en el dintel de la puerta, lo estará esperando con una ajustada lencería con la que pueda encender la pasión en su relación.

La Baronesa / Mega

Como ella no ha hecho un mea culpa por sus recientes escándalos, su marido demostrará frustración por su comportamiento, antes que entusiasmo.

¿Cómo saldrá este intento de Andrea por reconquistar a su esposo?