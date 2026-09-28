"Tiene mucho de malo": Roberto desaprobará la vida de apostador de Javier en el capítulo 31 de La Baronesa

28 sept. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 31 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) tendrá mucha curiosidad por saber a qué se dedica el futuro marido de su nieta Emilia (Octavia Bernasconi).

El patriarca de la familia Márquez preguntará mientras todos siguen en la mesa y Catalina (María Jesús Godoy) no dudará en responder por su hermano: "De hecho, gana plata jugando al póker".

La postura de Roberto

Javier (Simón Pesutic) se molestará con la indiscreción de la joven, mientras que Robertó desaprobará públicamente la carrera de apostador de su futuro yerno.

La Baronesa / Mega

"Tiene mucho de malo. Yo detesto todo lo que tiene que ver con los juegos", afirmará, porque él tuvo que trabajar de sol a sol para recuperar el patrimonio de Aurora (Loreto Valenzuela) cuando su suegro lo perdió todo en los garitos ilegales.

"Roberto, yo no creo que esto sea un tema para tocarlo en la mesa", le señalará su esposa para cerrar este asunto.