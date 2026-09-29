Samuel discutirá con sus hijos porque ya no da más con Andrea en el capítulo 32 de La Baronesa

29 sept. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 32 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se refugiará en la habitación de hotel de Javier (Simón Pesutic), completamente superado por el comportamiento errático de Andrea (Catalina Guerra).

Él, que siempre tuvo paciencia para sus ataques de nervios y celos excesivos, admitirá que ya no soporta estar bajo el mismo techo que su mujer.

"Bueno, ya no puedo más. No me queda ninguna gota de energía para seguir aguantando a tu mamá, eso es lo que pasa", les dirá a Javier y Catalina (María Jesús Godoy).

La Baronesa / Mega

Javier contra la espada y la pared

Su hijo mayor intentará minimizar las recientes polémicas de su madre, pero Samuel lo detendrá de golpe: "¡A ver, Javier! Te propongo una cosa. Si tú estás tan preocupado por tu mamá, ¿por qué no te quedas con ella unos días? La acompañas y yo me quedo aquí tranquilo, ¿te parece?".

Javier, quien escapó de casa apenas tuvo 18 años, tendrá que asumir su responsabilidad de hijo o admitir que siempre prefirió mirar hacia el costado porque le era mucho más fácil.