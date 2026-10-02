¿Cambiará su imagen de ella? Daniel escuchará impactante secreto de su madre en el capítulo 35 de La Baronesa

02 oct. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 35 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) y Francesca (Katyna Huberman) vivirán un intenso encuentro en casa de la terapeuta, pero alguien tocará el timbre.

Fran se tendrá que vestir apresurada, mientras su joven pareja se esconde en el dormitorio. Todavía ninguno de los dos está listo para confesar que tienen una relación, así que el chef deberá prepararse para escapar de ser necesario.

La Baronesa / Mega

La gran revelación

Clara (Lorena Bosch) tendrá mucha urgencia para ver a su amiga porque tiene algo importantísimo que contarle.

"Fran, discúlpame por venir sin avisar, pero te juro que tenía que hablar contigo. ¿Estás sola? Nos dimos un beso. ¡Samuel y yo nos dimos un beso!", le dirá a viva voz.

Daniel, a pocos metros, escuchará con sorpresa la confesión de su madre. ¿Cambiará esto la relación que tienen?