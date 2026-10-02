Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Enviaron las invitaciones de matrimonio: Emilia y Nicolás tuvieron triste reencuentro en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 34 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) envió las invitaciones de matrimonio y Nicolás (Andrew Bargsted) se enteró inevitablemente. Dolido, pasó por afuera de la casa de los Márquez, Emilia (Octavia Bernasconi) lo vio y le pidió conversar. 

"Te vas a casar con otro, pero cada vez que estoy contigo siento a kilómetros que me sigues amando. (...) ¿Quieres que vaya a tu matrimonio o quieres que no vaya?", preguntó el preparador físico. 

Lo más visto de La Baronesa

Emilia afirmó que esa decisión le corresponde a él. Pero hubo algo más. 

La Baronesa / Mega
Ir a la siguiente nota

"Siempre vamos a estar unidos, compartimos una historia. Más que eso, somos familia. ¿Te puedo pedir una última cosa? ¿Me das un abrazo?", dijo ella conteniendo las ganas de llorar. 

Nicolás la abrazó fuertemente antes de separar sus caminos. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos