Enviaron las invitaciones de matrimonio: Emilia y Nicolás tuvieron triste reencuentro en La Baronesa
En el capítulo 34 de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) envió las invitaciones de matrimonio y Nicolás (Andrew Bargsted) se enteró inevitablemente. Dolido, pasó por afuera de la casa de los Márquez, Emilia (Octavia Bernasconi) lo vio y le pidió conversar.
"Te vas a casar con otro, pero cada vez que estoy contigo siento a kilómetros que me sigues amando. (...) ¿Quieres que vaya a tu matrimonio o quieres que no vaya?", preguntó el preparador físico.
Emilia afirmó que esa decisión le corresponde a él. Pero hubo algo más.Ir a la siguiente nota
"Siempre vamos a estar unidos, compartimos una historia. Más que eso, somos familia. ¿Te puedo pedir una última cosa? ¿Me das un abrazo?", dijo ella conteniendo las ganas de llorar.
Nicolás la abrazó fuertemente antes de separar sus caminos.Ve el capítulo en
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