¡Se besaron! Clara y Samuel admitieron que están atraídos el uno por el otro en La Baronesa
En el capítulo 34 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se reunió con Clara (Lorena Bosch) para hablar de Andrea (Catalina Guerra) y el matrimonio de sus hijos, pero estando a solas hubo una conexión entre ambos que se hizo difícil de negar.
La esposa de Antonio (Carlos Díaz) quería huir, pero terminó por confesar lo que hace tiempo ocultaba: "Siento algo extraño, como que te conozco de antes. Cuando estoy contigo, siento cosas que no había sentido nunca antes en mi vida".
Samuel también tiene algo que decir
Y ante sus palabras, Samuel la abrazó protectoramente.Ir a la siguiente nota
"Tranquila, está bien. Yo también siento cosas que no había sentido antes", le dijo y mirándose fijamente a los ojos, se besaron.
Clara lleva 30 años con un hombre frío y Samuel ha cargado con las descompensaciones de Andrea por la misma cantidad de tiempo. ¿Seguirán adelante con esta atracción o darán un paso atrás para no romper sus familias?Ve el capítulo en
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