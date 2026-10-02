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¡Se besaron! Clara y Samuel admitieron que están atraídos el uno por el otro en La Baronesa

  • Por Marcela Paillape

En el capítulo 34 de La Baronesa, Samuel (Francisco Ossa) se reunió con Clara (Lorena Bosch) para hablar de Andrea (Catalina Guerra) y el matrimonio de sus hijos, pero estando a solas hubo una conexión entre ambos que se hizo difícil de negar. 

La esposa de Antonio (Carlos Díaz) quería huir, pero terminó por confesar lo que hace tiempo ocultaba: "Siento algo extraño, como que te conozco de antes. Cuando estoy contigo, siento cosas que no había sentido nunca antes en mi vida".  

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Samuel también tiene algo que decir

Y ante sus palabras, Samuel la abrazó protectoramente. 

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"Tranquila, está bien. Yo también siento cosas que no había sentido antes", le dijo y mirándose fijamente a los ojos, se besaron. 

Clara lleva 30 años con un hombre frío y Samuel ha cargado con las descompensaciones de Andrea por la misma cantidad de tiempo. ¿Seguirán adelante con esta atracción o darán un paso atrás para no romper sus familias? 

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