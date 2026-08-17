¡Dieron el sí! Diana y Clemente se casaron en una emotiva ceremonia en el gran final de El Jardín de Olivia

17 ag. 2026 - 17:10 hrs.

En el capítulo 358 y final de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) logró recuperarse con éxito y sin Luis Emilio (Alejandro Trejo) en su camino, es momento de que por fin sea feliz con el gran amor de su vida.

En el amplio jardín de la casa de Clemente (Pipo Gormaz) y con una ceremonia muy sencilla, pero cargada de simbolismo, Diana entró vestida de novia para casarse.

La ceremonia

Raúl (César Caillet), Gloria (Francisca Gavilán), Samuel (Simón Beltrán) y Karina (Jacinta Rodríguez) la esperaban. Camino al altar, tomó el brazo de su padre y se encontró con Clemente para sellar su destino juntos.

Olivia (Violeta Silva) le entregó un ramo de flores de origami tal como habían prometido y se dio inicio a la boda.

El Jardín de Olivia / Mega

Marido y mujer se pusieron las argollas y con un tierno beso, fueron bañados en pétalos de flores por sus amigos y familiares, celebrando que su amor pudo sobreponerse a todos los obstáculos.