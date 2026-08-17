En una tumba sencilla y sin lágrimas: Así fue el funeral de Luis Emilio en el gran final de EJDO

17 ag. 2026 - 17:05 hrs.

En el capítulo 358 de El Jardín de Olivia, los hermanos Walker, junto a Vanessa (Begoña Basauri), Jessica (Ignacia Sepúlveda), Raúl (César Caillet) y Gloria (Francisca Gavilán) acudieron de riguroso negro a un funeral.

No hubo una gran ceremonia porque Luis Emilio (Alejandro Trejo) no lo merecía.

El último adiós

En una sencilla tumba depositaron su féretro y todos los presentes tomaron un puñado de tierra para cubrir el cajón. Cada uno recordó a las personas que sufrieron en sus manos.

El Jardín de Olivia / Mega

"Esto es por mi viejita", dijo Bastián (Alonso Quintero). "Esto es por la Ángela", señaló Raúl. Jessica lanzó la tierra por todas las mujeres violentadas por el empresario, mientras que Clemente (Pipo Gormaz) recordó a Diana (Nicole Espinoza).

Luego, pusieron una cruz de madera sin adornos y todos se fueron sin derramar una sola lágrima. La única que realmente lamentó su partida fue Olga.