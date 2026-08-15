"No me dejes solo": Clemente le hará un triste ruego a Diana para que se recupere en el gran final de EJDO

15 ag. 2026 - 13:00 hrs.

En el avance del capítulo 358 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará en una condición crítica tras la cirugía y el mayor miedo de Clemente (Pipo Gormaz) tocará a su puerta.

Él ya vivió la dolorosa muerte de su primera esposa a causa de una enfermedad. ¿Podría sucederle lo mismo otra vez?

Las palabras de Clemente

En una angustiosa súplica, Walker se acercará a su prometida para pedirle que luche y así logren concretar todos los sueños que construyeron juntos.

El Jardín de Olivia / Mega

"Diana, mi amor... por favor, no te vayas, ¿ya? Quédate aquí. No me dejes solo, tenemos que casarnos. El patio de mi casa, el jardín, tenemos que tener ese departamento que tanto soñamos. Tenemos que formar una familia tú, la Oli y yo".

¿Diana podrá recuperarse y tener la vida feliz que siempre buscó?