Una muerte y un matrimonio ¿Qué pasó con cada uno de los personajes de EJDO en el gran final?

17 ag. 2026 - 17:20 hrs.

El esperado gran final de El Jardín de Olivia llegó en su episodio 358 cargado de emociones. Por fin héroes y villanos tuvieron lo que merecían y en las plataformas digitales de Mega te contamos qué sucedió con cada uno de los personajes de la historia.

Luis Emilio

Luis Emilio (Alejandro Trejo) había salido de peligro tras el atropello, pero Vanessa (Begoña Basauri) le inyectó un medicamento que aceleró su muerte. Walker fue enterrado en una tumba sencilla y sin adornos, donde nadie lamentó su partida.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana y Clemente

Diana (Nicole Espinoza) se recuperó del disparo que la tenía en situación crítica. Una vez estuvo mejor, se casó con Clemente (Pipo Gormaz) en una íntima ceremonia en el jardín de su casa, acompañada de Olivia (Violeta Silva) y sus seres queridos.

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Ignacia y Karina

Pese a que tuvieron muchas dificultades para estar juntas, Ignacia (Cota Castelblanco) y Karina (Jacinta Rodríguez) también están listas para abrir un nuevo capítulo en sus vidas. Tal como habían planeado mucho tiempo atrás, se mudarán a Madrid con la pequeña Berni.

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Jessica y Bastián

Previo al lanzamiento del ramo, Bastián (Alonso Quintero) le pidió a Jessica (Ignacia Sepúlveda) que corriera a atraparlo porque sin un anillo de compromiso de por medio, Walker dejó en claro que quiere pasar el resto de su vida con la periodista.

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Gloria y Raúl

Gloria (Francisca Gavilán) y Raúl (César Caillet) siguen como pareja y celebraron de todo corazón el matrimonio de Diana. Para ellos, la felicidad de la joven es una forma de honrar a Ángela (Ana Domínguez), quien habría estado muy orgullosa de verla en el altar.

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Vanessa y Franco

Vanessa (Begoña Basauri) fue la responsable de la muerte de Luis Emilio, pero es un secreto que no está dispuesta a revelar. Nadie sospecha de su participación y se encuentra libre de cualquier sospecha. En tanto, Franco (Emilio Edwards) está en la cárcel porque quiere pagar por la muerte de "Lalo" Acosta (Jorge Denegri) y cuenta con todo el apoyo de Clemente para reducir su condena.

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