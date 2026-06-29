El Jardín de Olivia - Capítulo 327: Una injusta prisión preventiva

29 jun. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) irrumpió en la conferencia de prensa que anunciaba a Joaquín Undurraga (Francisco Dañobeitia) como el nuevo director ejecutivo del Grupo Walker Capital.



La joven no fue con ánimo de armar polémicas, sino convencer a su ex de que la deje ver a Berni. Tras lograr que él bajara la guardia, Nacha aprovechó una oportunidad a solas en la oficina para revisar los correos que Joaquín envió.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio gana esta batalla

La única oportunidad de Clemente (Pipo Gormaz) para no ser trasladado a la cárcel era encontrar evidencias contra el "Rucio" (Sebastián Saguz). Sin embargo, Luis Emilio le pagó a un abogado para sacar a su subordinado de la sala de interrogatorios sin ninguna sospecha encima.

Clemente tuvo que acudir a la audiencia de formalización por el homicidio de Eduardo Acosta (Jorge Denegri).

Su padre, entre el público, se regocijó al escuchar que quedaría detenido por los 120 días en que se desarrollará la investigación del crimen.