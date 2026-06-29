En prisión preventiva: Clemente fue formalizado por el crimen de Lalo Acosta en El Jardín de Olivia

29 jun. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue al juzgado para regodearse con la desgracia de Clemente (Pipo Gormaz), quien esa misma tarde pasó a control de detención.

Al encontrarse frente a frente con sus otros hijos, les advirtió que esto es solo el inicio por lo que le hicieron. Ignacia (Cota Castelblanco) perdió la custodia de Berni por su influencia y Bastián (Alonso Quintero) tiene que esperar por su turno.

El Jardín de Olivia / Mega

La audiencia de Clemente

Con la casaca amarilla de imputado, Clemente se sentó ante el juez sin oportunidad de esclarecer su inocencia.

Mantenerse en fuga durante tantos días tampoco contribuyó en su causa, por lo que el magistrado determinó que el padre de Olivia (Violeta Silva) no puede estar libre.

"Existen presunciones fundadas de la participación del imputado, don Clemente Walker Vial, en calidad de autor del delito y por tanto, se da por formalizada la investigación en contra del imputado. Considerando que su libertad constituye un peligro para la sociedad, (...) se decreta la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días de investigación".

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