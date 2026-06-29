Usó su computador en secreto: Ignacia logró engañar a Joaquín en El Jardín de Olivia

29 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) sabía que el punto débil de Joaquín (Francisco Dañobeitia) es su ego. Por eso, si se mostraba vulnerable ante él, podría ganar su confianza y engañarlo.

Lo visitó en su nueva oficina de director ejecutivo y le planteó la posibilidad de dejar las disputas de lado. Ella no quiere perder a Berni y si tiene que acatar lo que él indique para ver a la niña, lo hará.

"No es sano que tengamos esta guerra entre nosotros, sobre todo para ella. (...) Tienes razón, no respeté tu opinión y me equivoqué, pero por eso mismo, vengo a pedirte una oportunidad de poder verla, abrazarla bajo tus condiciones", agregó.

El Jardín de Olivia / Mega

El plan de Ignacia

Tal como esperaba, Undurraga bajó la guardia y salió un momento de la oficina sin sospechar que la fragilidad que mostraba solo era una actuación.

Nacha recordaba la clave de e-mail de su ex y revisó la bandeja de entrada en su ausencia. Con suerte, podría encontrar evidencia de que Joaquín planificó la detención de Karina (Jacinta Rodríguez) para quedarse con la custodia de su hija.

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