"Ni a punta de pistola...": Raúl se negará a revelar el paradero de Samu en el capítulo 329 de EJDO

30 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 329 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) estará decidido a no perderle el rastro a Samuel (Simón Beltrán) y confrontará telefónicamente a Raúl (César Caillet) por llevárselo lejos.



"¿Dónde tienes fondeado a mi hijo?", preguntará con tono amenazante a Guerrero.

"Si te las quieres dar de superhéroe..."

Como Raúl sabía las manipulaciones contra el adolescente, decidió trasladarlo a un lugar lejano sin su teléfono celular.

El Jardín de Olivia / Mega

"Samuel está en un lugar donde nunca lo vas a encontrar y para que quede claro altiro, yo soy el único que sabe su paradero y ni a punta de pistola me lo vas a sacar, para que no pierdas tu tiempo. ¿Estamos?", afirmará.

"Si te las quieres dar de superhéroe, curahuilla, te va a salir caro", anunciará Luis Emilio, quien ya prepara represalias con el "Rucio" (Sebastián Saguz).