"Tenemos que escaparnos": El desesperado plan de Ignacia para recuperar a Berni en el capítulo 328 de EJDO
En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) estará completamente desesperada por la lejanía con su hija y estará dispuesta a todo, incluso si contraviene las órdenes del juez.
Tras espiar el correo electrónico de su ex, Nacha tendrá una idea que le contará a Karina (Jacinta Rodríguez): "Kari, tenemos que escaparnos".
Un posible viaje al extranjero
La pintora la mirará con incredulidad. Es muy peligroso desafiar a Joaquín (Francisco Dañobeitia), sobre todo ahora que saben que cuenta con el respaldo de Luis Emilio (Alejandro Trejo).Ir a la siguiente nota
"Yo voy a sacar a la Berni de la casa del Joaco a la mala y me la voy a llevar fuera de Chile a un lugar donde estemos lejos y mi papá no nos pueda pillar", anunciará Ignacia.
¿Lograrán llevarse a la niña o verán frustrado su plan, empeorando aún más las cosas?Ve el capítulo en