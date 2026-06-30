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"Tenemos que escaparnos": El desesperado plan de Ignacia para recuperar a Berni en el capítulo 328 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) estará completamente desesperada por la lejanía con su hija y estará dispuesta a todo, incluso si contraviene las órdenes del juez. 

Tras espiar el correo electrónico de su ex, Nacha tendrá una idea que le contará a Karina (Jacinta Rodríguez): "Kari, tenemos que escaparnos".

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La pintora la mirará con incredulidad. Es muy peligroso desafiar a Joaquín (Francisco Dañobeitia), sobre todo ahora que saben que cuenta con el respaldo de Luis Emilio (Alejandro Trejo). 

El Jardín de Olivia / Mega
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"Yo voy a sacar a la Berni de la casa del Joaco a la mala y me la voy a llevar fuera de Chile a un lugar donde estemos lejos y mi papá no nos pueda pillar", anunciará Ignacia. 

¿Lograrán llevarse a la niña o verán frustrado su plan, empeorando aún más las cosas? 

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