"¿Cómo que se fue de viaje?": Luis Emilio se enterará de la ausencia de Samu en el capítulo 328 de EJDO
En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) sabe que los Guerrero intentan alejarlo de Samuel (Simón Beltrán) y por esa razón envió al "Rucio" (Sebastián Saguz) para enviarle un mensaje a su hijo.
Sin embargo, recibirá malas noticias de su subordinado. "¿Cómo que se fue de viaje? ¿Dónde diablos está mi hijo?", preguntará al teléfono.
"Yo fui a la casa de su cabro chico y, como no había nadie, me puse a conversar con la vecina, y ahí me contó que su hijito y el Guerrero salieron temprano en la mañana con maleta y bolso", le informará a su jefe.Ir a la siguiente nota
¿Encontrarán a Samuel?
Efectivamente, Raúl (César Caillet) se llevó al adolescente a otra ciudad, todo con tal de protegerlo de as manipulaciones de Walker.
El empresario no renunciará a sus oscuros planes y buscará otras maneras de llegar a Samu: "Mira, "Rucio", vamos a tener que meterle presión al curahuilla ese para que me diga dónde está Samuelito".Ve el capítulo en