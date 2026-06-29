"¿Cómo que se fue de viaje?": Luis Emilio se enterará de la ausencia de Samu en el capítulo 328 de EJDO

29 jun. 2026 - 18:50 hrs.

En el avance del capítulo 328 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) sabe que los Guerrero intentan alejarlo de Samuel (Simón Beltrán) y por esa razón envió al "Rucio" (Sebastián Saguz) para enviarle un mensaje a su hijo.

Sin embargo, recibirá malas noticias de su subordinado. "¿Cómo que se fue de viaje? ¿Dónde diablos está mi hijo?", preguntará al teléfono.

"Yo fui a la casa de su cabro chico y, como no había nadie, me puse a conversar con la vecina, y ahí me contó que su hijito y el Guerrero salieron temprano en la mañana con maleta y bolso", le informará a su jefe.

El Jardín de Olivia / Mega

¿Encontrarán a Samuel?

Efectivamente, Raúl (César Caillet) se llevó al adolescente a otra ciudad, todo con tal de protegerlo de as manipulaciones de Walker.

El empresario no renunciará a sus oscuros planes y buscará otras maneras de llegar a Samu: "Mira, "Rucio", vamos a tener que meterle presión al curahuilla ese para que me diga dónde está Samuelito".