Fue presentado por Luis Emilio: Joaquín asumió como nuevo director ejecutivo en El Jardín de Olivia

29 jun. 2026 - 17:44 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) anunció con bombos y platillos el nombramiento de Joaquín como el nuevo director ejecutivo del conglomerado, que ahora pasó a llamarse Grupo Walker Capital.

En una conferencia de prensa que citó a los medios económicos más importantes del país, el empresario señaló: Es para mí un profundo orgullo presentarles hoy a la persona idónea para comandar este nuevo desafío. Joaquín Undurraga no es solo un tremendo profesional, sino también un hombre de una calidad humana intachable".

"Es el indicado para dejar atrás los vergonzosos hechos ocurridos durante la administración anterior", agregó Walker, echando por tierra el trabajo de sus hijos mientras estuvo en la cárcel.

El Jardín de Olivia / Mega

Alguien irrumpe en la conferencia

Joaquín hizo aplomo de su nerviosismo y en medio de sus declaraciones a los reporteros, Ignacia (Cota Castelblanco) apareció.

Por miedo a que hiciera un escándalo en su momento de gloria, Undurraga se acercó a su ex, pero Nacha señaló que iba en son de paz. Solo quería hablar sobre Berni.

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