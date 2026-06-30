Luis Emilio no tuvo piedad: Clemente recibió brutal bienvenida en la cárcel en El Jardín de Olivia

30 jun. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 327 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) llegó a la cárcel luego de quedar en prisión preventiva por el crimen de Lalo Acosta (Jorge Denegri).

A pesar de no ser culpable del asesinato del abogado, el mayor de los hermanos Walker deberá permanecer tras las rejas por la retorcida venganza de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

La dura bienvenida de Clemente

Al entrar a su celda, fue rápidamente abordado por un grupo de reos con una clara misión.

El Jardín de Olivia

"Bendiciones, hermanito. Tu taita nos dijo que te diéramos la bienvenida. Tranquilo, te vamos a tratar súper bien", le dijeron mientras se acercaba lentamente al padre de Olivia.

A pesar de que Clemente intentó llamar a los gendarmes, no pudo evitar la feroz golpiza ordenada por su propio padre.