"Te voy a destrozar la vida": Clemente amenazará a un guardia por información en el capítulo 331 de EJDO
En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) tomará el ejemplo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y no se quedará de brazos cruzados durante su estadía en la cárcel.
Si su padre compró personas para salir libre, el hará lo mismo y tendrá al candidato ideal. Sabe que uno de los gendarmes recibe coimas así que lo obligará a ponerse de su lado, por la razón o la fuerza.
Un padre dispuesto a todo
"Mi papá mandó secuestrar a mi hija, mandó matar a Eduardo Acosta, pero eso no lo hizo solo. Necesito saber quién entró aquí a hablar con mi papá, quién salió, cómo eran, cuáles eran sus nombres, todo", pidió Clemente al guardia.Ir a la siguiente nota
"¿Qué voy a saber yo quién le hizo esa pega a tu papá?", contestará el funcionario, reticente de ayudar. Sin embargo, Clemente ha cambiado y está dispuesto a combatir fuego con fuego.
"Averígualo o si no, te voy a destrozar la vida", amenazó el nuevo interno del penal.Ve el capítulo en