"Te voy a destrozar la vida": Clemente amenazará a un guardia por información en el capítulo 331 de EJDO

02 jul. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 331 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) tomará el ejemplo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y no se quedará de brazos cruzados durante su estadía en la cárcel.

Si su padre compró personas para salir libre, el hará lo mismo y tendrá al candidato ideal. Sabe que uno de los gendarmes recibe coimas así que lo obligará a ponerse de su lado, por la razón o la fuerza.

Un padre dispuesto a todo

"Mi papá mandó secuestrar a mi hija, mandó matar a Eduardo Acosta, pero eso no lo hizo solo. Necesito saber quién entró aquí a hablar con mi papá, quién salió, cómo eran, cuáles eran sus nombres, todo", pidió Clemente al guardia.

El Jardín de Olivia / Mega

"¿Qué voy a saber yo quién le hizo esa pega a tu papá?", contestará el funcionario, reticente de ayudar. Sin embargo, Clemente ha cambiado y está dispuesto a combatir fuego con fuego.

"Averígualo o si no, te voy a destrozar la vida", amenazó el nuevo interno del penal.