"Te extrañé": Furia dejará los conflictos y se reconciliará con Otakin en el capítulo 142 de El Internado

27 may. 2026 - 09:00 hrs.

En el avance del capítulo 142 de El Internado, Furia y Otakin vivirán un momento bastante especial, en medio de la Asamblea del Fuego.

Antes de emitir su voto para eliminar a un compañero, la trasandina le dedicará inesperadas palabras al influencer: "Sé que la estuviste pasando bastante mal y pasaste, igual que yo, este periodo que no estuvimos juntos, te extrañé un montón y hacemos las paces".

El creador de contenido chileno no podrá ocultar su cara de felicidad y luego, se fundirá en un sincero abrazo con la argentina.

El Internado

La petición de Tom Brusse a Camila Nash



Los momentos emotivos no cesarán y Tom Brusse le preguntará a Camila Nash si quiere ser su "pololea" y ella lo corregirá, para luego aceptar su propuesta.

Finalmente, los participantes emitirán sus votos que tendrán como consecuencia la eliminación de un compañero y todo indicará que Akemi Nakamura amenazará a Arenita.