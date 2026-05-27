"Te extrañé": Furia dejará los conflictos y se reconciliará con Otakin en el capítulo 142 de El Internado
En el avance del capítulo 142 de El Internado, Furia y Otakin vivirán un momento bastante especial, en medio de la Asamblea del Fuego.
Antes de emitir su voto para eliminar a un compañero, la trasandina le dedicará inesperadas palabras al influencer: "Sé que la estuviste pasando bastante mal y pasaste, igual que yo, este periodo que no estuvimos juntos, te extrañé un montón y hacemos las paces".
El creador de contenido chileno no podrá ocultar su cara de felicidad y luego, se fundirá en un sincero abrazo con la argentina.
La petición de Tom Brusse a Camila Nash
Los momentos emotivos no cesarán y Tom Brusse le preguntará a Camila Nash si quiere ser su "pololea" y ella lo corregirá, para luego aceptar su propuesta.
Finalmente, los participantes emitirán sus votos que tendrán como consecuencia la eliminación de un compañero y todo indicará que Akemi Nakamura amenazará a Arenita.
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