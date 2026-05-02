Llegará al Thomas Campbell: Así será la primera aparición de Gabriel Urzúa en Reunión de Superados

02 may. 2026 - 10:35 hrs.

En el avance del capítulo 119 de Reunión de Superados vimos la aparición de un nuevo personaje, Tomás Flores, quien es interpretado por el destacado actor Gabriel Urzúa.

Y es que el intérprete se pondrá en la piel del nuevo profesor del Quinto A del Colegio Thomas Campbell, quien es hijo de una de las trabajadoras del aseo, lo que le permitió hace varios años estudiar becado en el establecimiento, algo que igualmente le valió sufrir de burlas.

Así será la aparición de Gabriel Urzúa en Reunión de Superados

Precisamente, el profesor llegará desorientado al colegio y preguntando a una de sus colegas por Miss Nancy (Paulina Huntt).

Mega

En ese mismo instante, aparecerá el profe Rubén (Claudio Olate), quien quedará sorprendido por la presencia del nuevo trabajador. Esto se lo hará saber al portero Gustavo (Nicolás Mena).

Cabe destacar que Gabriel ha participado en otras producciones de Mega como Verdades Ocultas y La Ley de Baltazar.

Sin embargo, su personaje más recordado es Robin de Generación 98’, cuyo éxito le valió protagonizar el spin-off I Love Robin.